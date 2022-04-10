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Spor Felipe Melodan derbi tahmini Bu kez Galatasaraylıları şaşırttı
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Felipe Melo'dan derbi tahmini: Bu kez Galatasaraylıları şaşırttı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesinde bu dev karşılaşmada forma giymiş isimler tahminde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Felipe Melodan derbi tahmini: Bu kez Galatasaraylıları şaşırttı
Felipe Melo ve Selçuk İnan birlikte oynadıkları dönemde Süper Lig'de dikkat çekici performanslara imza atmışlardı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Melo, Galatasaraylı olduğunu ve bu maçı Galatasaray'ın kazanmasını istediğini söylerken Fenerbahçe'nin taraftarı önünde avantajlı olduğunu ve bu kez sarı lacivertlilerin mücadeleden galip geleceğini belirtti.

Galatasaray'ın bir başka eski yıldızı Wesley Sneijder ise derbinin berabere biteceğini düşündüğünü aktardı. Hollandalı yıldız kendi döneminde Kadıköy'de çok zorlandıklarını söylerken bu maçın da zor geçeceği tahmininde bulundu.

  • *Felipe Melo: "Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe taraftarı önünde bu kez kazanacaktır"
  • *Wesley Sneijder: "Çok zor maç. Ben Fenerbahçe-Galatasaray maçının berabere biteceğini düşünüyorum"
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