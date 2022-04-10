Felipe Melo'dan derbi tahmini: Bu kez Galatasaraylıları şaşırttı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Melo, Galatasaraylı olduğunu ve bu maçı Galatasaray'ın kazanmasını istediğini söylerken Fenerbahçe'nin taraftarı önünde avantajlı olduğunu ve bu kez sarı lacivertlilerin mücadeleden galip geleceğini belirtti.

Galatasaray'ın bir başka eski yıldızı Wesley Sneijder ise derbinin berabere biteceğini düşündüğünü aktardı. Hollandalı yıldız kendi döneminde Kadıköy'de çok zorlandıklarını söylerken bu maçın da zor geçeceği tahmininde bulundu.

*Felipe Melo: "Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe taraftarı önünde bu kez kazanacaktır"

*Wesley Sneijder: "Çok zor maç. Ben Fenerbahçe-Galatasaray maçının berabere biteceğini düşünüyorum"



