​Fener fırsat tepti

Süper Lig’in 28. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yolunda yara aldı. Fenerbahçe’nin golünü Valencia atarken, Antalyaspor’a 1 puanı getiren golü Fredy kaydetti.

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12. dakikada Tisserand’ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-1. 44. dakikada Fredy’nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil’in yaptığı ayak içi vuruşta, top direğin yanından auta çıktı. 48. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Boffin, çok iyi uzanarak topu kontrol etti.

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82. dakikada Sosa’nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Valencia, iki rakibinden sıyrılıp köşeye çok sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1. 86. dakikada İrfan Can’ın ortasında Thiam’ın kafa vuruşu direkten geri geldi. 90. dakikada Doğukan Sinik, çok net pozisyonda vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı. 90+2’de Pelkas, Veysel’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk önce penaltıyı verdi, sonra VAR’da izleyip iptal etti.