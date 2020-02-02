Fener ‘Fırtına’ya tutuldu

Süper Ligin 20. Haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor evinde karşılaştığı Fenerbahçe’yi geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 1. dakikada 1-0 öne geçti. Mikel’in Ozan’ın baskısıyla orta sahada kaptırdığı topun ardından Rodrigues çok çabuk ceza sahasına indi ve içeri çevirdiği topa Kruse’nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 15. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Ekuban’ın ara pasını ceza sahasında kontrol eden Sörloth, dar açıdan yaptığı sert vuruşta Altay’ı mağlup etti. 1-1. 25. dakikada Gustavo’nun Trabzonspor ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti. 26. dakikada Sörloth’un sol kanattan uzak köşeye doğru yaptığı ortasına Ekuban iyi bir kafa vuruşu yapamadı, top yandan auta gitti. 32. dakikada Sosa’nın arka direğe yaptığı ortasına Campi kafayı vurdu, içerde topa yükselen Novak’ın kafa vuruşu ise ağlarla buluştu. 2-1. 35. dakikada Muriqi’in sağ kanattan uzak direğe yerden ortaladığı topa gelişine vuran Dirar’ın şutu üstten auta çıktı. 41.dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Pereira’nın ortasına kale önünde kafa vuruşunu yapan Sörloth’un şutu üst direğe çarpıp auta çıktı. 42. dakikada Isla’nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Muriqi’in vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 44. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında Muriqi’in pasıyla topla buluşan Tolga’nın vuruşunu kaleci Uğurcan bir kez daha kornere çeldi. 52. dakikada Pereira sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu, vuruşu Jailson’a çarpıp kornere gitti. 68. dakikada Rodrigues’in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Uğurcan sektirdi, Muriqi’e çarpan top ise direk dibinden auta çıktı. 89. dakikada Sosa’nın yaptığı ortaya iyi yükselen Şörloth’un yaptığı kafa vuruşuna kaleci Altay iyi uzanarak topu kontrol etti. 90+1’de gelişen Fenerbahçe atağında arka direkte boş durumda topla buluşan Kruse’nin vuruşunda kaleci Uğurcan mutlak golü kurtarmayı başardı.

Trabzonspor’un penaltısı verilmedi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 5. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Vedat Muriqi müdahale etti. Trabzonsporlu oyuncular bu müdahalenin elle yapıldığı iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Fakat hakem Ali Palabıyık, oyunu devam ettirdi. Bu pozisyonla ilgili “Muriqi’nin elle oynadığı net olarak görülüyor” diyen hakem yorumcusu Deniz Çoban, “Vedat Muriqi gelen ortaya bir kaleci edasıyla müdahale ediyor. Eğer o topun elle müdahalesi varsa tartışmasız penaltı verilmeli ve gördüğümüz görüntülerde de öyle görünüyor. Trabzonspor’un net bir penaltısı verilmedi” dedi. Trabzonspor’un ikinci golünden önce verilen karar da tartışmalara neden oldu. Pozisyon öncesinde Sörloth ile Serdar Aziz’in hava topu mücadelesinin ardından verilen korner kararının hatalı olduğu ve topun en son Norveçli oyuncunun müdahalesiyle dışarı gittiği yönünde itirazlarda bulunuldu. VAR sistemi, protokol gereğince korner kararlarına müdahale edemiyor. Rıdvan Dilmen bu pozisyonla ilgili “Skoru değiştirecek ciddi bir hata” yorumunda bulundu. 45+2’de Serdar Aziz’in Trabzonspor ceza sahası içinde Pereira’ya kafa ile vurdu; Portekizli oyuncu yere düştü, hakem Ali Palabıyık ise Serdar Aziz’e hiç kart göstermeden ilk yarıyı bitirdi.

Tribünler tıklım tıklım

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketen bordo-mavililer, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açılırken, buranın da tamamen dolduğu görüldü. Bordo-mavili taraftarlar, ayrıca karşılaşma öncesi transfer döneminin son gününde takıma katılan ve Fenerbahçe maçı kadrosuna alınan Guilherme’ye de yoğun ilgi gösterdi.

Kenetlenerek hedefe ulaşacağız

Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, “Kazandığımız için çok mutluyum. Geriye düştük ama hemen sonrasında öne geçtik. Bazen kazanırken eksiklikleri görmek lazım. Bizim hedefimiz var, hayalimiz var. Kupayı mavi gökyüzüne kaldırmak. Daha da kenetlenerek bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

Allah nasip etti bu şekilde oldu

Fenerbahçe galibiyetinde önemle rol oynayan ve mutlak gol pozisyonlarını önleyen kaleci Uğurcan Çakır, “Benim maç içerisinde yapmış olduğum kurtarışların şahsi olarak bir önemi yok. Biz takım olarak karakterli ve çalışkanız. Benim kurtarışlarımda Allah nasip etti öyle oldu. Kurtardıkça özgüvenim geliyor ve daha da konsantre oluyorum. Kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Mutlu ve gururluyum

Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Sörloth, “Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı oynadık. Çok iyi oynadık ve konsantre olduk. Maçı kazanmayı bildik. Çok iyi bir takımda oynuyorum. Sürekli benim pozisyona girmem için uğraşıyorlar. Böyle bir takımda oynadığım için çok gururlu ve mutluyum” ifadelerini kullandı.

Ali Koç’a tepki

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’a bordo-mavili kulüp taraftarları büyük tepki gösterdi. Ali Koç’un stadı girdiği sırada Trabzonsporlu taraftarlar o bölgeye gelerek küfürlerle tepki gösterdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeden geçiş yapan Fenerbahçe Başkanı, bir süre bekledikten sonra aracından inerek taraftarlara cevap vermeden stada giriş yaptı ve mücadeleyi protokol tribününden izledi.

Gustavo cezalı

Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Gustavo, cezalı duruma düştü.