Fener seriye bağladı

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş ve Pelkas kaydederken, konuk ekibin golü penaltıdan Babacar’dan geldi.

11. dakikada gelişen atakta Alanyaspor ceza sahası çarprazında topla buluşan Sinan Gümüş, aşırtma vuruşla topu arka direkten ağlara yolladı: 1-0. 65. dakikada Tzavellas’ın kısa düşen topunda araya giren Valencia ceza alanına girdi, kaleci Marafona’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. 67. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Valencia’nın şutunda kaleci Marafona topu çelmeyi başardı.

70. dakikada Ozan pasıyla ceza sahasına giren Pelkas, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 80. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa yükselen Babacar, Sadık’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 81. dakikada penaltı noktasına gelen Babacar topu ağlara gönderdi: 2-1. 90+4’te gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi’nin şutu direğe çarpıp auta çıktı.