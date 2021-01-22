Spor Fener yara aldı
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Fener yara aldı

Fener yara aldı

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanan ve zirvenin ortağı olan sarı-lacivertliler, Sivasspor ile deplasmanda berabere kalarak lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisine düştü. Fenerbahçe'nin golü Valencia'dan (Pen) gelirken, ev sahibi ekibin sayısını Yatabare kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin golü Valencia'dan (Pen) gelirken, ev sahibi ekibin sayısını Yatabare kaydetti.
Fenerbahçe'nin golü Valencia'dan (Pen) gelirken, ev sahibi ekibin sayısını Yatabare kaydetti.

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü penaltıdan Valencia atarken evsahibi ekibin tek sayısı Yatabare'den geldi. Maçın henüz 2. dakikasında Sivasspor'un uzun pasla çıktığı atakta, Tisserand'ın sektirdiği top Yatabare'nin önünde kaldı, vuruşunu kaleci Altay topu kornere çeldi.

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  • 4. dakikada Fenerbahçe'den Tisserand girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Devam edemeyen Tisserand'ın yerine Lemos oyuna dahil oldu. 18. dakikada Sivasspor'un kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Gradel ceza alanı dışından vurdu, seken topu Yatabere topuğuyla köşeye gönderdi: 1-0. 39. dakikada Thiam'ın pasıyla Sivasspor ceza sahasına giren Samatta'nın vuruşunu kaleci Samassa kornere çeldi. 45. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın şutunda Appindangoye'nin eline çarpan top sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Valencia, durumu eşitleyen golü kaydetti: 1-1. 48. dakikada Fenerbahçe ceza sahasına doldurulan topa Gradel, yükselerek vurdu top üstten auta çıktı. 81. dakikada kontra atakla çıkan Sivasspor'da Robin Yalçın'ın şutu Altay'dan geri döndü, seken topa Gradel vurdu top yan ağlara gitti.

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