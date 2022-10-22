Fenerbahçe - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinci sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından da 3 puanla ayrılarak şampiyonluk hedefine emin adımlarla devam etmek istiyor. Ev sahibi ekipte ayrıca, Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise cezalı olan Ndayishimiye kadroda yer alamayacak.

İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka.





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Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesi saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Digitürk üyeliği bulunmayan kullanıcılar ise Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından mücadelenin canlı anlatımını takip edebilecek.