Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbinin hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Ayrıca derbide VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.
Cüneyt Çakır daha önce 5 kez Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarında görev yaptı. Bu mücadelelerden Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 galibiyet aldı. Diğer 2 maç ise berabere sonuçlandı.
Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Beşiktaş karnesi pic.twitter.com/ANXthnGetj
Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Beşiktaş karnesi pic.twitter.com/ANXthnGetj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2019
16'ncı haftada görev alacak hakemler şöyle:
20 Aralık Cuma
Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
21Aralık Cumartesi
15:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)
17:30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Göztepe - Galatasaray (Serkan Tokat)
22 Aralık Pazar
14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)
16:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)
23 Aralık Pazartesi
20:00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)
20:00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Hüseyin Göçek)
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