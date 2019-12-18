SÜPER LİG

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbinin hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Ayrıca derbide VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

Cüneyt Çakır daha önce 5 kez Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarında görev yaptı. Bu mücadelelerden Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 galibiyet aldı. Diğer 2 maç ise berabere sonuçlandı.

16'ncı haftada görev alacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma

Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

21Aralık Cumartesi

15:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)

17:30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Göztepe - Galatasaray (Serkan Tokat)

22 Aralık Pazar

14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)

16:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)

23 Aralık Pazartesi

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

20:00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Hüseyin Göçek)

Süper Lig'in 16. haftasında düdük çalacak hakemler
Süper Lig'in 16. haftasında düdük çalacak hakemler

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