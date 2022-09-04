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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi. Fenerbahçe - Kayserispor maçının özet görüntülerini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti izle: Golleri kim attı?
Maç sonucu: Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'u konuk etti. Teknik direktör Jorge Jesus mücadeleye üçlü savunma ile başlarken, yeni transfer Michy Batshuayi ise kadroda yer almadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, savunma arkasına atılan uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Yine böyle bir anda Crespo'nun yakın mesafeden şutu az farkla dışarı çıktı. Ön alan baskısıyla rakibinin çıkmasına izin vermeyen sarı lacivertliler, sık sık ters kanata attıkları uzun toplarla tehlikeli pozisyonlar üretti. Yapılan fauller nedeniyle sık sık duran karşılaşmanın 37. dakikasında Willian Arao'nun pasını çok güzel kontrol eden Joao Pedro, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu skorla birlikte Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kayserispor istediği pozisyonları bulamazken, ilk yarıda şut dahi çekemedi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe, 50. dakikada Joshua King'in ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken, mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ligdeki üçüncü galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Fenerbahçe'nin gollerini kim attı?

Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynadığı maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ile Joshua King kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun son dakikalardaki vuruşu ise direkten döndü.

Fenerbahçe’nin Norveçli golcüsü Joshua King, sarı-lacivertli formayla 2. golünü Kayserispor karşısında attı. King, attığı golle ligde gol sayısını 2’ye çıkarttı. Ligde 3 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ilk golünü ikinci haftada Kasımpaşa mücadelesinde kaydederken, 5. haftada oynanan Kayserispor maçının 50. dakikasında ceza sahası yayı üzerinde yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Müsabakanın 68. dakikasında yerini Diego Rossi’ye bırakan King’i taraftarlar, alkış ve tezahüratlarla saha kenarına uğurladı. Sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de başlayan İtalyan forvet Joao Pedro da golle tanıştı. 37. dakikada Arao’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pedro, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, müsabakanın geri kalan bölümünde de oynadığı etkili futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

Batshuayi taraftarı selamladı

Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı. Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi. Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının önemli pozisyonlarını, gollerini ve geniş özetini 'Fenerbahçe - Kayserispor özet tıkla izle beIN SPORTS' cümlesine tıklayarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Kayserispor tıkla özet izle
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