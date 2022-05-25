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Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı'nın peşinde: Görüşmeler olumlu devam ediyor

Teknik direktör konusunda sona yaklaşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kadrosuna yerli bir stoper katmanın planlarını yapan sarı-lacivertli takım, Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçının peşinde: Görüşmeler olumlu devam ediyor
Abdülkerim Bardakçı

Fenerbahçe, Konyaspor’un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı’nın transferi için harekete geçti. Yönetim, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile temas kurarak, oyuncuyla görüşmek için izin istedi.

Görüşmeler olumlu ilerliyor

Ardından yönetim, Abdülkerim ve menajeriyle görüştü. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, 27 yaşındaki milli stoperin sarı-lacivertli kulübün teklifine sıcak baktığı belirtildi.

  • Frankfurt da istiyor
  • Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt'un da geride bıraktığımız sezondan beri, Abdülkerim Bardakçı'yı takip ettiği biliniyor. Alman kulübünün de yakın zamanda transfer görüşmelerine başlayacağı tahmin ediliyor.

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