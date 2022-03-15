Spor Altay Bayındıra yeni sözleşme Anlaşma sağlandı
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Altay Bayındır'a yeni sözleşme: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'de olduğu gibi sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, genç kalecinin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Altay Bayındır ile anlaşma sağladı: Sözleşmesi uzatılacak
Transfermarkt verilerine göre Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır’ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetim, Altay ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Altay teklifi kabul etti

Milli kalecinin yeni sözleşme teklifine olumlu yaklaştığı ve yönetimin sunduğu maddi şartları kabul ettiği öğrenildi. Geldiğinden itibaren ilk 11’in değişmez ismi olan Altay performansıyla yeni efsane olma yolunda ilerliyor.

  • Yaptığı kritik kurtarışlar ve başarılı performansıyla Rüştü Reçber ve Volkan Demirel’in izinden yürüyor.

Altay Bayındır'ı izlemek için Slavia Prag maçına gelecekler
SPOR
Altay Bayındır'ı izlemek için Slavia Prag maçına gelecekler

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