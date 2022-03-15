Altay Bayındır'a yeni sözleşme: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır’ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetim, Altay ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Altay teklifi kabul etti
Milli kalecinin yeni sözleşme teklifine olumlu yaklaştığı ve yönetimin sunduğu maddi şartları kabul ettiği öğrenildi. Geldiğinden itibaren ilk 11’in değişmez ismi olan Altay performansıyla yeni efsane olma yolunda ilerliyor.
- Yaptığı kritik kurtarışlar ve başarılı performansıyla Rüştü Reçber ve Volkan Demirel’in izinden yürüyor.
Fenerbahçeli Altay Bayındır, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda asist yapan ilk kaleci oldu pic.twitter.com/p8iNhc6Rk3
Fenerbahçeli Altay Bayındır, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda asist yapan ilk kaleci oldu pic.twitter.com/p8iNhc6Rk3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 13, 2022