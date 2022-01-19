Fenerbahçe-Altay maçının hakemine kilo tepkisi

Fenerbahçe ile Altay arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında görevli hakem Hüseyin Göçek'in kilolu görüntüsü tepki çekti.
Mücadeledeki ağır görüntüsüyle eleştiri alan Hüseyin Göçek'in bazı pozisyonlara uzak kalması da eleştirileri artırdı.
Szalai cezalı duruma düştü
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Altay Mücadelesinin 24. dakikasında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Toplamda 4 sarı karta ulaşan Macar futbolcu Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Szalai, 46. dakikada yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.