Spor Fenerbahçe-Altay maçının hakemine kilo tepkisi
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Fenerbahçe-Altay maçının hakemine kilo tepkisi

Fenerbahçe ile Altay arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek'in kilolu görüntüsü sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Altay maçının hakemine kilo tepkisi
Hüseyin Göçek

Fenerbahçe ile Altay arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında görevli hakem Hüseyin Göçek'in kilolu görüntüsü tepki çekti.

Mücadeledeki ağır görüntüsüyle eleştiri alan Hüseyin Göçek'in bazı pozisyonlara uzak kalması da eleştirileri artırdı.

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