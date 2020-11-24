Fenerbahçe alternatifli kadrosuyla kupada da farka koştu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivas Belediyespor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası’nda ismini bir üst tura yazdırmış oldu.
Maçtan dakikalar;
- 41. dakikada sağ taraftan Ferdi’nin ortasında arka direkte Mame Thiam’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
- 55. dakikada Uğur Kaan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gustavo’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 59. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Pelkas’ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Necati oyun alanına çeldi.
- 63. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi yerden içeri çevirdi. Ön direkte Pelkas’ın yaptığı şık vuruşla top filelere gitti. 2-0
- 68. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame Thiam’ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
- 73. dakikada Mert Hakan’ın pasıyla penaltı noktası yakınında topun sahibi olan Ademi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
MAME THI⚽⚽M! pic.twitter.com/JmgSx4Y8JH
MAME THI⚽⚽M! pic.twitter.com/JmgSx4Y8JH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 24, 2020
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