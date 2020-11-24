Fenerbahçe alternatifli kadrosuyla kupada da farka koştu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivas Belediyespor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası’nda ismini bir üst tura yazdırmış oldu.

Maçtan dakikalar;

41. dakikada sağ taraftan Ferdi’nin ortasında arka direkte Mame Thiam’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

55. dakikada Uğur Kaan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gustavo’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Pelkas’ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Necati oyun alanına çeldi.

63. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi yerden içeri çevirdi. Ön direkte Pelkas’ın yaptığı şık vuruşla top filelere gitti. 2-0

68. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame Thiam’ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

73. dakikada Mert Hakan’ın pasıyla penaltı noktası yakınında topun sahibi olan Ademi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0