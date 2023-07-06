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Spor

Fenerbahçe Arda Güler'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Arda Güler için Real Madrid ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. İspanyol ekibi de 18 yaşındaki futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Arda Güler, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Haber Merkezi
15:35 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arda Güler

Arda Güler

Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.


Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.


Real Madrid transferi duyurdu

Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in transferini resmen açıkladı. Eflatun-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, genç oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Arda Güler veda paylaşımı

Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e gidecek olan Arda Güler, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli camiaya veda etti. Başarılı futbolcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı... Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."



#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Real Madrid
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