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Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçına hazır

Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçına hazır

Haber Merkezi
19:514/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım bu maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.


Sahada ısınma, çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekibin antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe. idmanın ardından kampa girdi.


#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Süper Lig

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