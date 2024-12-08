Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hazırlıklarına başladı

Ardından sahada ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.