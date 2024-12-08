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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hazırlıklarına başladı

Haber Merkezi
15:008/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core hareketleriyle başladı.


Ardından sahada ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.


Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.


Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



#Fenerbahçe
#Athletic Bilbao
#Avrupa Ligi

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