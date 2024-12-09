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Fenerbahçe - Athletic maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe - Athletic maçının hakemi açıklandı

12:339/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Irfan Peljto
Irfan Peljto

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Athletic maçını Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanacak.


Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İspanyol ekibi Athletic'i konuk edecek. Zorlu maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. 11 Aralık Çarşamba günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.


Fenerbahçe, bu maç öncesi 5 maçta topladığı 8 puanla 15. sırada Athletic ise 5 maçta elde ettiği 13 puanla 2. sırada yer alıyor.




#Fenerbahçe
#Athletic
#Avrupa Ligi

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