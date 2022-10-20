Spor Fenerbahçede Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü saat 20.00'de konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. King bireysel, Peres ve Mert Hakan'ın tedavi programlarıyla çalışmalarını tamamladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe: Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor. King bireysel, Peres ve Mert Hakan tedavi programı ile çalıştı!
Michy Batshuayi, Atila Szalai

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

King bireysel, Peres ve Mert Hakan tedavi programı

Sarı-lacivertli ekipte Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


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