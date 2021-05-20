Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylığını ve yeni politikasını açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylığını ve yeni politikasını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezonun tamamlanmasının ardından basının karşısına geçti. Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylığını ve yeni politikasını açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezonun tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Koç, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklarken yeni sezonun planlamasına yönelik de mesajlar verdi.

  • Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar

-"Geçen yıldan beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Spor camiasının hiç deneyimlemediği ve görülmesi zor bir süreç yaşadık. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez."

-"İnşallah pandemi süreci daha fazla sürmez. Umuyorum bu süreci atlatır ve tekrar tribünlerimizi doldururuz. Futbol pandemiden en ağır etkilenen sektörlerden biri oldu."

-"Şampiyonluğu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandık. Başakşehir maçı sonrasında 6 galibiyet 1 beraberliğin bize yeteceğini söylemiştim. Rakibimizin kayıplarını tahmin etmiştin ancak bizimkini etmemiştik."

-Kadromuzun yüzde 70 oranında hazır olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek sezon için de çok iddialı bir kadromuz olduğunu ifade etmeliyiz. Bir iki dokunuşla önümüzdeki sezon bize şampiyonluğu getirecek kadro yapılanmasına sahibiz."

-"Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor."

-"Futbolumuzda hak ve adalet bakış açısı yok. Başarıya giden her yol mübah görülüyor. Futbolun saha dışına geçtiğinin bir norm haline geldiği kaç ülke vardır dünyada?"

  • -"Üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; iki dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum."

-"Burada sonsuza kadar kalma gayem yok, aşırı uzun süre kalındığında neler yaşandığını da tecrübe ettik. Kulüplerde başkanlık dönemlerine sınırlama getirilmeli."

-"Yapamadıklarımızın, yapmamız gerekenlerin neler olduğunun farkındayız. İlk başkanlık dönemleri, bizim kulübümüzde hep zor geçmiştir. Biz de bazı konularda zorlandık. Doğru planlarımızı istediğimiz şekilde gerçekleştiremedik."

-"Camiamız rahat olsun, seçildiğimiz takdirde göreceksiniz, almamız gereken dersleri aldık ve ikinci dönemimiz bu açıdan çok daha farklı olacaktır."

-Fenerbahçe, artık oyunu kuralına göre oynayacak"

-"Biz yönetimi devraldığımızda, eski yönetim devir teslim yapma nezaketini bile göstermedi. Fenerbahçe geleneğinde, devir teslim yapılır. Hiçbir şey söylemediler. Bir yönetici geldi, el sıkıştık, gitti."

Abone Ol Google News
PKK annelerin içini yaktı

PKK annelerin içini yaktı

'6 yıl önce kızımı kaçırdılar sonra da eşimi öldürdüler'
Yandım ağabeyhiçbir şey ateşi kesmiyor

Yandım ağabey
hiçbir şey ateşi kesmiyor

Dört yaşındaki Mehmet babasının peşinden ölüme gitti.
Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı

11 milyon TL'lik<br>acil yardım desteği

11 milyon TL'lik
acil yardım desteği

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Türkiye Biontech aşısı için Pfizer ile anlaştı

Aselsan'dan dev anlaşma

Aselsan'dan dev anlaşma

Sözleşme kapsamında 300 milyon lira gelir elde edecek.

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi.

​BM'den İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.