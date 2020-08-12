Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan transferinin perde arkasını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Üzülerek takip ettik"

"Mert Hakan ile ilgili ifadeleri bir miktar üzülerek takip ettik. Aslını astarını söylemek durumundayım. Mukavelesi olan oyuncu ile, arkadan dolaşıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak, etik değildir."

"Galatasaray'ın verdiği rakamın altına anlaştık"



"Mert Hakan'la telefonda konuştum, net bir duruş sergiledi. 'Benim sözüm var 10 Haziran'a kadar tutmak zorundayım, belli şartlarda anlaştık, karşı taraf sözünü tutmazsa konuşuruz' dedi. Nitekim öyle oldu. Çocukcağız da bir kez arkasına dönüp bakmadı."

"Daha uygun rakama anlaştık"

"Biz Mert Hakan ile Galatasaray'ın anlaştığı rakamın daha aşağısına anlaştık. Yarın bir gün bizim ilgilendiğimiz birini başka takım alabilir. İşin doğasında var. Ne ilk, ne son. Biz Mart'tan sonra ilk teması yaptık. 10 Haziran'a kadar görüşemem dedi, olmadı ki bize döndü. Böyle karakterli oyuncuyu transfer ettiğimiz için mutluyuz."

"Sosa konusunda bir öneri gelmedi"

"Bitmemiş bir transferi konuşmam. Sosa konusunda bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi en iyi şekilde kullanmak durumundayız."