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​Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan transferinin perde arkasını açıkladı

Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt verdi. Başkan Koç aynı zaman da Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

​Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Üzülerek takip ettik"

  • "Mert Hakan ile ilgili ifadeleri bir miktar üzülerek takip ettik. Aslını astarını söylemek durumundayım. Mukavelesi olan oyuncu ile, arkadan dolaşıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak, etik değildir."

"Galatasaray'ın verdiği rakamın altına anlaştık"

  • "Mert Hakan'la telefonda konuştum, net bir duruş sergiledi. 'Benim sözüm var 10 Haziran'a kadar tutmak zorundayım, belli şartlarda anlaştık, karşı taraf sözünü tutmazsa konuşuruz' dedi. Nitekim öyle oldu. Çocukcağız da bir kez arkasına dönüp bakmadı."

"Daha uygun rakama anlaştık"

  • "Biz Mert Hakan ile Galatasaray'ın anlaştığı rakamın daha aşağısına anlaştık. Yarın bir gün bizim ilgilendiğimiz birini başka takım alabilir. İşin doğasında var. Ne ilk, ne son. Biz Mart'tan sonra ilk teması yaptık. 10 Haziran'a kadar görüşemem dedi, olmadı ki bize döndü. Böyle karakterli oyuncuyu transfer ettiğimiz için mutluyuz."

"Sosa konusunda bir öneri gelmedi"

  • "Bitmemiş bir transferi konuşmam. Sosa konusunda bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi en iyi şekilde kullanmak durumundayız."

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye 'Mert Hakan Yandaş' göndermesi
Diğer

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye 'Mert Hakan Yandaş' göndermesi

Galatasaray Spor Kulübünde, forma göğüs sponsoru ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni yapıldı. Burada önemli açıklamalar yapan Başkan Mustafa Cengiz, 'Bir rakibimiz 'Biz bir futbolcuyu istersek alırız' diyor. Size samimiyetle söylüyorum bunu. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Anlaşamazsa 2-3 kat paraya başka kulüplere giderler.' ifadelerini kullandı.

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