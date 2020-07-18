Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tahkim'e başvuru yaptık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulunda kulüple ve federasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kulüplerin arasında iletişim kopukluğu olduğunu ve yabancı sınırının gelecek sezon değil, bir sonraki sezon başlaması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe ile beraber toplamda 9 kulübün yabancı sınırı kuralının değişmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yaptıklarını ifade eden Ali Koç, "İnşallah bu karardan dönülür. Bu karar uygulanırsa Fenerbahçe'yi çok etkilemez ama biz sadece kendimizi düşünmüyoruz. Başka kulüpler çok ciddi sıkıntı çekecek, biz de onların yanındayız" dedi.

"Bu federasyon, Türk futboluna nasıl fayda sağlayacak bilemiyorum" diyen Ali Koç, "Federasyon ile ligin paydaşları arasında bir kopukluk var. Bu, böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Alex açıklaması: Umarım bir gün takımın başına geçer Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alex de Souza ile ilgili soruya verdi. Brezilyalı efsanenin kariyer planlaması olduğunu ifade eden Koç, "Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur" dedi."Alex için bir planlamamız yok ama..."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;"Alex'le istişaremiz oluyor. Bu camianın bir parçası olduğunu hissedebiliyor. Maçlara geliyor. İki taraf da yanlış yapmıştır. Büyük resme baktığımız zaman faydaları, katkıları çoktur. Alex'in kulübümüzde görev alması için bir planlamamız yok. Alex'in bir kariyer planlaması var. Saha içerisinde de çok zeki bir futbolcuydu. Alelacele bir şey yapmıyor. Plan programı var. Bu plan programıyla ilerliyor. Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur. Alex hem saha içinde hem saha dışında umarım çok başarılı olur. İnşallah Alex bir gün bu camianın başına geçer, birçok kupalar kazandırır." Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştuGaleri: Alex'in efsane Fenerbahçe 11'i



