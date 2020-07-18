Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yabancı sınırı kuralının değişmesi için Tahkim'e başvuru yaptık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tahkim'e başvuru yaptık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulunda yaptığı açıklamada kendileriyle beraber 9 kulübün yabancı sınırı kararının değişmesi için Tahkim'e başvuru yaptıklarını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulunda kulüple ve federasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kulüplerin arasında iletişim kopukluğu olduğunu ve yabancı sınırının gelecek sezon değil, bir sonraki sezon başlaması gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe ile beraber toplamda 9 kulübün yabancı sınırı kuralının değişmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yaptıklarını ifade eden Ali Koç, "İnşallah bu karardan dönülür. Bu karar uygulanırsa Fenerbahçe'yi çok etkilemez ama biz sadece kendimizi düşünmüyoruz. Başka kulüpler çok ciddi sıkıntı çekecek, biz de onların yanındayız" dedi.
"Bu federasyon, Türk futboluna nasıl fayda sağlayacak bilemiyorum" diyen Ali Koç, "Federasyon ile ligin paydaşları arasında bir kopukluk var. Bu, böyle gitmez" ifadelerini kullandı.
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