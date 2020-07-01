Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezonun planlamasını açıkladı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Habertürk canlı yayınında futbol takımının 'yeni teknik direktörü kim olacak?' sorularına cevap verdi. Tecrübeli yönetici, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörünün sezon biter bitmez açıklanacağını belirtti. Koç, hocanın yerli ya da yabancı olması hakkında ise bir ip ucu vermedi.

Kamuoyunda çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaştığı iddia ediliyor.

Ali Koç teknik direktör meselesinin yanı sıra transferle ilgili sorulara da cevap verdi. Koç, Fenerbahçe'nin 5-6 futbolcuyla anlaşma noktasına geldiğini ve yerli futbolculara yöneldiklerini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, Antalyasporlu Sinan Gümüş ve Beşiktaşlı Caner Erkin ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı lacivertlilerin gündeminde bu isimlerin dışında Sivasspor'dan Emre Kılınç, Trabzonspor'dan Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Bundesliga'dan Nuri Şahin ile Ömer Toprak gibi futbolcuların adı telaffuz ediliyor.