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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ali Koç canlı yayında müjdeyi verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezonun planlamasını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının yeni sezon planlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, 'Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?' sorusuna canlı yayında cevap verdi. Tecrübeli yönetici yapılacak transferlerle ilgili de önemli mesajlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koç

Ali Koç

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Habertürk canlı yayınında futbol takımının 'yeni teknik direktörü kim olacak?' sorularına cevap verdi. Tecrübeli yönetici, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörünün sezon biter bitmez açıklanacağını belirtti. Koç, hocanın yerli ya da yabancı olması hakkında ise bir ip ucu vermedi.

Kamuoyunda çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaştığı iddia ediliyor.

Ali Koç teknik direktör meselesinin yanı sıra transferle ilgili sorulara da cevap verdi. Koç, Fenerbahçe'nin 5-6 futbolcuyla anlaşma noktasına geldiğini ve yerli futbolculara yöneldiklerini açıkladı.

  • Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, Antalyasporlu Sinan Gümüş ve Beşiktaşlı Caner Erkin ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı lacivertlilerin gündeminde bu isimlerin dışında Sivasspor'dan Emre Kılınç, Trabzonspor'dan Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Bundesliga'dan Nuri Şahin ile Ömer Toprak gibi futbolcuların adı telaffuz ediliyor.

Forbes açıkladı: Fenerbahçe Avrupa'nın en borçlu kaçıncı kulübü oldu?
Forbes açıkladı: Fenerbahçe Avrupa'nın en borçlu kaçıncı kulübü oldu?

Ekonomi dergisi Forbes, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin Avrupa’nın en borçlu 6. kulübü olduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde genel olarak hem kulübün maddi durumunun kötü olduğundan hem de kariyeri sona yaklaşan oyuncuların transfer edildiğinden söz edildi. Ayrıca 'Fener Ol' bağış kampanyasının da incelendiği yazıda, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mesut Özil'in bu kampanya ile transfer edilemeyeceği yazıldı.Sarı-lacivertliler için, "Para kaybetmeye devam ediyor ve kariyerinin son dönemindeki ünlü oyuncuları transfer etme alışkanlığından da vazgeçmediler” ifadeleri kullanırken; Nani, Robin van Persie, Valbuena, Skrtel ve birçok oyuncunun kulüpten yüksek maaşlar aldığı belirtildi.2 yılda hem sportif hem maddi çöküşFenerbahçe Mesut Özil'i transfer edemezİncelemede Fenerbahçe’nin 370 milyon dolarlık bir borcu olduğu ve koronavirüs sürecinden dolayı taraftarlardan SMS yoluyla para talep edildiği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin çok istediği Mesut Özil transferi için de 1 milyon SMS gönderilse de oyuncunun 1 aylık maaşını karşılanamayacağı yazıldı.Mirasyedi Ali Koç: Aziz Yıldırım dönemindeki tüm kazanımları satmaya başladıFenerbahçe’nin son 2 sezondaki sportif başarısızlık nedeniyle performans primi kaybı toplamda 135 milyon TL’yi buldu. https://t.co/GpmnJ6VDO4&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 1, 2020 Galeri: 'Mesut Özil annesine verdiği sözden dolayı Fenerbahçe'ye transfer olacak'

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