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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: Maaşını konuşuyoruz

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, gelecek sezonki hoca arayışından, transfer döneminde en çok istediği oyuncuya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan transfer ve teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"En rekabetçi kulübüz"

"Sportif anlamda 3.5 seneye baktığımızda yaşanan ekonomik olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe her dalda en rekabetçi kulüp olma geleneğine devam etmiştir. Sporcularımız olimpiyatlarda Fenerbahçe'yi de temsil etmiştir."

"Aykut Kocaman ile devam edebilirdik"

"Hayalim burada geçirdiğimiz 3.5 yıllık süreyi Phillip Cocu ile geçirmekti. Genç, dinamik... Olmadı, tutmadı. Belki ilk göreve geldiğimizde o dönemki teknik direktörümüz Aykut Kocaman'la bir sezon yola devam etmemiz gerekirdi. Birçok taşı yerinden oynatmamız gerekiyordu."

"Vitor Pereira'dan pişman değiliz"

"Hocamız bize gelmeden önce onun hakkında kötü sözler kullanılmaya başlandı. Vitor Pereira bize imza atmadan önce Lazio ile görüşüyordu. Biz Pereira'dan pişman değiliz."

Crespo-Kim Min Jae- Muhammed Gümüşkaya

"Hocamız biz enteresan isimler getirdi. Kim Min-Jae ve Crespo çok iyi. Hatta Crespo en çok ilgi gören oyuncumuz. Biz Muhammed'i satmayı düşünüyorduk ama hocamız 'Kesinlikle olmaz, büyük yetenek, kalsın' dedi. Ona çok teşekkür ediyoruz."

Teknik direktör arayışı

"3 hoca ile görüşmelerimiz devam ediyor. İki tanesiyle para konuşma aşaması geldik. İsmail Kartal bütün senaryoları bilerek bize geldi. Hatta teknik direktör senaryolarından birinde onun da görevi olabilir."

  • "En çok istediğim oyuncu Konan'dı"
  • "En çok istediğimiz oyuncu sol bek Konan'dı. Kulübüyle anlaşmıştık ancak 3.5 yıllık maliyeti toplamda 9.5 milyon euroya geliyordu vazgeçmek zorunda kaldık."

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