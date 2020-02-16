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Fenerbahçe Beko şampiyon

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup ederek 7'nci kez kupanın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, 7. kez Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

Fenerbahçe, 7. kez Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final müsabakasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen’i 74-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Birinci periyoda Fenerbahçe Beko sert savunma yaparak başladı. Hücumda Darüşşafaka Tekfen, pota altında Hamilton ile sayı üretti. Periyodun bitimine 2 dakika 30 saniye kala yeşil-siyahlılar beraberliği yakaladı: 11-11. Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarda dış atışlarından yaralanamasa da kazandığı fauller sonucunda ilk periyodu 13-11 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Darüşşafaka Tekfen, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 22-21 öne geçti. Fenerbahçe Beko savunmada rakibinin organize olmasını engelledi ve hızlı hücumlarla Kalinic ve De Colo’dan bulduğu sayılarla skoru 29-22’ye getirdi. Darüşşafaka Tekfen, Erkan Veyseloğlu ve Hamilton ile bulduğu 8 sayıyla devreye 30-30 beraberlikle gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Üst üste bulduğu sayılarla sarı-lacivertliler farkı 8 sayıya çıkardı: 42-34. Pota altında Hamilton’la sayılar üreten Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 2 dakika 44 saniye kala 43-42 öne geçti. Kalan sürede iyi savunma yapan yeşil-siyahlılar devreyi 48-47 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta pota altında Hamilton ile sayı üreten Darüşşafaka Tekfen’e karşı Datome’nin 3’lükleri ile Fenerbahçe sayı farkının artmasını önledi: 61-61. Maçın bitimine 20 saniye kala Fenerbahçe Beko 70-66 öne geçti. Çekişmeli geçen periyotta Fenerbahçe Beko’da Sloukas faul atışlarında hata yapmadı ve mücadeleyi sarı lacivertliler 74-71 kazandı.

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