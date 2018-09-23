Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde öne çıkan skor

Ligde yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın geride kalan 347 derbi maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 94 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü.

Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

İlk gece maçı 1-0 bitti

İki takım arasındaki derbi mücadelesinde ilk gece maçı 12 Haziran 1960'ta, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı. Işıklar altında yapılan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.

Ahmet Çakar'dan derbi iddiası Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili analiz yaptı.Sabah'ta yer alan yazısında kritik mücadeleyle ilgili görüşlerini paylaşan Ahmet Çakar, şunları kaydetti:"İki takımın da en önemli silahı duran top"Bana göre 3 ihtimalin de birbirine yakın olduğu bir maç. Beşiktaş, ciddi defansif problemler yaşıyor. Özellikle arkasına atılan toplarda manasız pozisyonlar veriyorlar. Mütevazı Norveç takımı Sarpsborg karşısında bile son 15 dakikada verdikleri pozisyonları sadece konsantrasyon eksikliğine bağlamak doğru değil. Fenerbahçe ise kanatları iyi kullanamayan bir takım, çok ısırgan da değiller. Orta sahası üretemiyor. Sanki her iki takımın da en önemli silahları duran toplar olacak gibi."İş Ali Koç'a kadar uzanır"Fenerbahçe bu derbiyi kaybederse, sezonu kaybeder. Eğer taraftar Cocu'ya fazla isyan etmiyorsa Ali Koç'a olan saygı ve sevgisindendir. Ama bunun da kırılma anı Beşiktaş maçı. Bir mağlubiyet anında Cocu'yu takımın başında tutmak kolay olmaz. Başkan Ali Koç ne derse desin bünye kabul etmez ve asıl problem ondan sonra başlar. Cocu'yu gönderince kim gelecek? Daha sonra birçok oyuncu ve sportif direktör Comolli tartışılmaya başlanır ve iş Ali Koç'a kadar uzanabilir.Beşiktaş taraftarının 'Pancu' hazırlığı