Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde en çok görülen skor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde öne çıkan skor
Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelelerde en çok görülen skor "1-0" oldu.
Haber MerkeziAA
Ligde yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın geride kalan 347 derbi maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 94 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü.
Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.
İlk gece maçı 1-0 bitti
İki takım arasındaki derbi mücadelesinde ilk gece maçı 12 Haziran 1960'ta, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı. Işıklar altında yapılan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.
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