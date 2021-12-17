Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kilidini stoperler açacak

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler stoperde olacak. Sarı lacivertli takımda derbide dörtlü savunmayla oynayacağı, stoper ikilisinin de Kim Min-Jae ve Tisserand’dan oluşacağı belirtildi. Siyah-beyazlı takımın stoper ikilisinin de Welinton-Vida ikilisinden oluşması bekleniyor.

Video izliyorlar

Tisserand, Kim Min-Jae, Beşiktaş’ın etkili gol ayakları Larin ve Batshuayi için özel olarak hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımda dörtlü savunmada savunmanın merkezinde oynaması beklenen Tisserand-Kim Min-Jae, Larin ve Batshuayi’nin videolarını izlemeye başlarken, siyah-beyazlı ekibin en önemli gol silahlarını kilitlemek için zayıf yanlarını çalışıyor. Ayrıca duran toplarda ileri çıkacak Vida ve Welinton gibi isimler de yakın markaj altında olacak ve duran toplarda bu iki isme de fırsat tanınmayacak. Vida ve Welinton’un hava toplarındaki hakimiyetleri ve duran toplarda tehlikeli olmaları ise, Beşiktaş teknik heyetinin önemli bir kozu olacak.

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Forvetlere kilit

Fenerbahçe’de savunmanın değişmezi olan Kim Min-Jae, savunmayı toparlayan isim olarak dikkat çekiyor. Yüzde 88 pas isabetiyle oynayan Güney Koreli stoper, 2.1 hava topu kazanma, 1.1 top kazanma istatistikleriyle oynarken, yüzde 65 ikili mücadele kazanma yüzdesine sahip. Henüz gol ve asist katkısı bulunmayan Kim Min-Jae ve Tisserand takımlarının sadece savunma değil hücum güçlerinin de önemli bir parçası olacak. Bu iki futbolcu duran toplarda ileri çıkarak gol arayacak.

90 dakika boyunca Tisserand ve Kim Min-Jae, Beşiktaş’ın forvetleri Batshuayi ve Larin’e göz açtırmayacak. Bu ikili duran top organizasyonlarında da takımın en büyük gücü olacak. Beşiktaş’ta ise, hücum hattında Batshuayi’nin yanında Güven Yalçın sürprizinin de gelebileceği konuşuluyor.

SPOR Derbi Fırat Aydınus'un



