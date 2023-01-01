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Spor
Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Luan Peres'in dönmesi, Arda Güler'in de 11'de başlaması bekleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
10:34 . 18/01/2023 Wednesday
AA
Arda Güler bu sezon süre aldığı 14 maçta 3 gol 1 asist yaptı.

Arda Güler bu sezon süre aldığı 14 maçta 3 gol 1 asist yaptı.

Fenerbahçe yarın, Rizespor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.


Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti. Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.


İki eksik var

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.


Arda ilk 11'e

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.

Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.


Peres'in süre alması bekleniyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.

Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, yarın oynaması durumunda 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından forma giymiş olacak.



#Çaykur Rizespor
#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Arda Güler
2 saat önce
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Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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