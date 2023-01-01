Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Napoli, konuk ettiği Cremonese'ye, 90 dakikalık normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2'lik eşitlikle biten maçta, penaltı atışlarında 5-4 yenilerek kupadan elendi. Napoli'nin kupaya veda etmesi İtalya'da gündem olurken, Cremonese cephesinde ise büyük bir sevinç vardı. Napoli-Cremonese maçının özetini ve penaltı atışlarını haberimizden izleyebilirsiniz.