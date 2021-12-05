Spor TFFden ilginç atama Tecrübeli hakem bu hafta üçüncü maçta görev yapacak
FUTBOL FUTBOL

TFF'den ilginç atama: Tecrübeli hakem bu hafta üçüncü maçta görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında VAR olarak Atilla Karaoğlan'ın görev yapılacağı duyuruldu. 35 yaşındaki hakemin bu hafta üçüncü maçında görev yapacak olması dikkatlerden kaçmadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında VAR olarak kim görev yapacak?
Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksi Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

VAR Atilla Karaoğlan oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında VAR olarak Atilla Karaoğlan'ın görev yapacağı açıklandı.

  • Bu hafta üçüncü maçta görev yapacak
  • Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak. 35 yaşındaki hakemin bu hafta üçüncü maçında görev yapacak olması dikkatlerden kaçmadı.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Sarı lacivertliler 15. hafta maçında Rizespor ile karşılaşacak.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin
Zirve değişmedi

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

25 yıllık hasret bitti

25 yıllık hasret bitti

​Libya'dan yola çıkan ilk gemi İzmir'e geldi.

Erdoğan'dan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde önemli mesajlar

Metruk binada can pazarı

Metruk binada can pazarı

​Genç kız camdan atlayarak alevlerden kurtuldu.
Yürek yakan mesaj

Yürek yakan mesaj

​Annesine öldürüleceğini bir ay önce söylemiş.
Saldırı<br>hazırlığı yapıyorlardı

Saldırı
hazırlığı yapıyorlardı

Üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.