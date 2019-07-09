SÜPER LİG

Fenerbahçe Deniz Türüç'ü para+takas formülüyle alıyor

Fenerbahçe Kulübü, Max Kruse ve Vedat Muriç transferlerinin ardından flaş bir ismi daha kadrosuna katıyor. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç için kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Deniz Türüç

Deniz Türüç

Fenerbahçe, Galatasaray ile bu sezon girdiği ikinci transfer yarışından da galibiyetle çıkıyor. Sarı lacivertliler Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç'ü para+Alper Potuk formülüyle transfer ediyor.

Tecrübeli gazeteci Fatih Doğan'ın TRTSPOR'da aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, kısa süre içerisinde Deniz Türüç transferini açıklayacak.

Bilindiği üzere Deniz Türüç ile transfer dönemi başından bu yana Galatasaray da ilgileniyordu.

  • Deniz Türüç, Kayserispor kariyerinde 144 maçta 28 gol attı 24 de asist yaptı.

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