Fenerbahçe Deniz Türüç'ü para+takas formülüyle alıyor

Fenerbahçe, Galatasaray ile bu sezon girdiği ikinci transfer yarışından da galibiyetle çıkıyor. Sarı lacivertliler Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç'ü para+Alper Potuk formülüyle transfer ediyor.

Tecrübeli gazeteci Fatih Doğan'ın TRTSPOR'da aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, kısa süre içerisinde Deniz Türüç transferini açıklayacak.

Bilindiği üzere Deniz Türüç ile transfer dönemi başından bu yana Galatasaray da ilgileniyordu.