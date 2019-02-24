Fenerbahçe derbide tarihi bir ilki yaşayacak

Süper Lig’in 23. haftasında yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sarı-lacivertliler bir ilki de yaşamış olacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez bir derbiye küme düşme hattındayken çıkacak.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bugün oynanan Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında başkent ekibinin 2-1 kazanmasının ardından 16. sıraya geriledi.

Ankaragücü, bu galibiyetle puanını 27 yaparak 13. sıraya yükselirken, Fenerbahçe ise 24 puanla 16. sırada düşme hattına girdi. Bursaspor, Medipol Başakşehir karşısında 2 farkla mağlup olursa Fenerbahçe derbiye küme düşme hattının üstünde çıkacak.



