SÜPER LİG

Fenerbahçe derbide tarihi bir ilki yaşayacak

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde Ankaragücü’nün sahasında BB Erzurumspor’u 2-1 mağlup etmesiyle 16. sıraya geriledi. Sarı-lacivertliler, böylece lig tarihinde ilk kez bir derbi müsabakasına küme düşme hattında çıkacak.

Haber Merkezi IHA
Ankaragücü kazandı, Fenerbahçe küme düşme hattına geriledi.

Ankaragücü kazandı, Fenerbahçe küme düşme hattına geriledi.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 23. haftasında yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sarı-lacivertliler bir ilki de yaşamış olacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez bir derbiye küme düşme hattındayken çıkacak.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bugün oynanan Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında başkent ekibinin 2-1 kazanmasının ardından 16. sıraya geriledi.

  • Ankaragücü, bu galibiyetle puanını 27 yaparak 13. sıraya yükselirken, Fenerbahçe ise 24 puanla 16. sırada düşme hattına girdi. Bursaspor, Medipol Başakşehir karşısında 2 farkla mağlup olursa Fenerbahçe derbiye küme düşme hattının üstünde çıkacak.


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