Derbi kapalı gişe: 25 milyon TL gelir

Kapalı gişe oynanacak derbide Fenerbahçe, bilet satış geliri ve lisanslı taraftar ürünü satışlarından yaklaşık 25 milyon TL'yi aşan geliri kasasına koyacak.
47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nda sezon başında 35 bini aşkın kombine bilet satıldı.
Güvenlik gerekçesiyle deplasman tribününe seyirci alınmadığı için deplasman tribünüyle birlikte yaklaşık 12 bin bilet satışa sunuldu. Sarı-lacivertliler bilet satışlarından yaklaşık 20 milyon TL'yi kasasına koydu.
Derbi gününde ayrıca stadın altında yer alan iki Fenerium'da 5 milyon TL'yi aşan günlük ciro bekleniyor.