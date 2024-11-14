Fenerbahçe eksik çalıştı: Gözler Kayserispor maçında

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.