Fenerbahçe eksik çalıştı: Gözler Kayserispor maçında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun bir şekilde sürdürdü.
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
İdman, pas organizasyonlarının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına devam edecek.