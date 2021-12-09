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Fenerbahçe-Frankfurt maçı öncesinde sürpriz ziyaretçi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Frankfurt ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi'ndeki son maçında sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Frankfurt maçı öncesinde sürpriz ziyaretçi
Fenerbahçe-Frankfurt maçı öncesinde Okocha ve Mesut saha kenarında bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerin bu karşılaşması öncesinde Ülker Stadı'nda sürpriz bir ziyaretçi vardı.

Nijerya Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Jay Jay Okocha, Frankfurt mücadelesi öncesinde Kadıköy'e geldi.

Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Okocha, sonrasında sahaya indi ve Mesut Özil ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Okocha'ya Frankfurt maçını izlemeye gelen Fenerbahçeli seyirciler büyük ilgi gösterdi.

  • Jay Jay Okocha, 1996 yılında Frankfurt'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Nijeryalı yıldız, 1998 yılında ise Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından Fransız devi PSG ile anlaşmıştı.
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