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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray | canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu derbi saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

17:56 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 18:09 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Galatasaray
Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.


Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Zorlu müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.


İlk 11'ler
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Galatasaray:
Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig
14 dakika önce
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