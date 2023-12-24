Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Zorlu müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İlk 11'ler
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Galatasaray:
Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.
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14 dakika önce