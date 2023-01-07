Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak

Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, pazar günü saat 19.00’da beIN SPORTS’ta yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasına izleyecek.

24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.