Spor Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak
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Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde heyecan yarın Kadıköy’de yaşanacak. Derbi, beIN SPORTS’ta 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kaç ülkede yayınlanacak?

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kaç ülkede yayınlanacak?
Derbiden bir kare

Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, pazar günü saat 19.00’da beIN SPORTS’ta yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasına izleyecek.

24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kaç ülkede yayınlanacak?

  • Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.
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