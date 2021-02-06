Spor Liderlik kapışması İşte dev derbinin muhtemel 11leri
SÜPER LİG

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda ve 11'ler nasıl olacak?

Liderlik kapışması: İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 24. haftasına 48 puanla lider giren Fenerbahçe ile 45 puanla 2. sırasında yer alan Galatasaray, bugün Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Her iki takım da zorlu mücadeleyi kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? Fenerbahçe-Galatasaray maçı 11'leri nasıl olacak? Derbiyle ilgili tüm bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında oynanan derbi 0-0 eşitlikle sona ermişti.
Ligin ilk yarısında oynanan derbi 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Süper Lig’de haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

  • Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
  • Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği derbi bugün saat 19.00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports'tan yayımlanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın
SPOR
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Liderlik derbisi

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın 3 puan önünde haftaya lider giren sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım ise Fenerbahçe derbisini de kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeye hem de rakibiyle aradaki 3 puanlık farkı kapatmaya çalışacak. Süper Lig’de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10’unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik, Galatasaray'da Feghouli yok

Fenerbahçe, derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Tisserand, Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek. Hatayspor maçında sakatlan Luiz Gustavo’nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisi süren Brezilyalı oyuncunun durumu ise bugün maç saatinde belli olacak.

Galatasaray’da ise yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Sofiane Feghouli derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes’in de kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Muhtemel 11'ler

  • Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.
  • Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda (Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed



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