Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.