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Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır

19:5223/02/2025, Pazar
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.


İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.







#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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