Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakırın
SÜPER LİG

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kim yönetecek?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır
Cüneyt Çakır

Süper Lig’in 24’üncü haftası yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

24’üncü haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

6 Şubat Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar

13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi

16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

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