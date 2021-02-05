Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig’in 24’üncü haftası yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
24’üncü haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
6 Şubat Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Şubat Pazar
13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 Şubat Pazartesi
16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan
19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar