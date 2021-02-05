Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

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Uzman isim uyardı: Kent diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Erzurum'un diri fay hatları üzerinde kurulu bir şehir olduğunu belirterek, alınması gereken tedbirler hakkında bir rapor hazırladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a hazırlanan raporu sunduklarını ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Eyüp Tavlaşoğlu, şehrin güney kısmında dikey mimari yerine yatay mimari uygulanmasını tavsiye ettiklerini kaydetti.