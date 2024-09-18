Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kim yönetecek? Derbinin hakemi belli oldu mu?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalacak hakemi açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.
20.00 Hatayspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk
17.00 Konyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe-Kayserispor: Ozan Ergün