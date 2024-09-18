Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kim yönetecek? Derbinin hakemi belli oldu mu?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde haksız şekilde itham edildikleri bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.