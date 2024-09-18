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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kim yönetecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
16:27 - 18/09/2024 среда
Güncelleme: 16:37 - 18/09/2024 среда
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Galatasaray
Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.


Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kim yönetecek? Derbinin hakemi belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalacak hakemi açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.


Ligde 6'ncı haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Hatayspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk


21 Eylül Cumartesi:

17.00 Konyaspor-Sivasspor: Yasin Kol


20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan


22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam


17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan


20.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Zorbay Küçük


20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın


23 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan


20.00 Göztepe-Kayserispor: Ozan Ergün


Atilla Karaoğlan;


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