Fenerbahçe ve Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Ravil Tagir sözleşme uzattı

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Ravil Tagir’in ailesinin genç oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, Ravil'in kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'da olduğunu aktardı. Özkan'ın Ravil'i 12 yaşında sahiplenip bu noktaya kadar getirdiğini anlatan Tagir, şunları kaydetti:

"Onun hakkını ödeyemeyiz. Çocuk bizim olabilir ancak futbolcu Ravil, Altınordu Kulübünündür. Onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı başkan Özkan verir. Biz, alınacak her kararın arkasında dururuz. Bu nedenle sözleşmeyi hiç okumadan imzaladık."

Tagir, oğlunun Avrupa'da futbol oynamasını çok istediğini belirterek, "Para-pul her yerde kazanılır, transfer her zaman yapılır ama bunu sürdürmek için karaktere ihtiyaç var. Ravil’in Avrupa'da futbol oynamasını tabii ki çok isterim fakat tekrar ifade ediyorum ki bu konudaki karar bize değil kulübe aittir" ifadelerini kullandı.

Altınordu'da Ravil Tagir yurt dışına gidecek Bu sezon 1'inci Lig'de ilk maçına 16 yaşındayken çıkan ve 17 yaşına 6 Mayıs'ta giren savunma oyuncusu için son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleri Altınordu ile temasa geçmeye başladı. Ahıska Türkü olan Ravil'e Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Juventes ve İnter, Almanya'dan ise Borussia Dortmund'un talip olduğu öğrenildi.Altınordu'da A takımın vazgeçilmezi olan genç defans oyuncusuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilirken, İzmir temsilcisinin Ravil'i Avrupa'ya göndermeyi planladığı kaydedildi. Altınordu, daha önce altyapısında yetişen Barış Alıcı ve Berke Özer'i transfer edip oynatmayarak başka kulüplere kiralık gönderen Fenerbahçe'ye bu kez oyuncu vermeye sıcak bakmıyor. Kırmızı-lacivertlilerin Ravil için 3 milyon euro bonservis ücreti belirlediği kaydedildi. Ravil'in Avrupa'ya transferi gerçekleşse bile futbolcu yurt dışında oynamak için 18 yaşını doldurmayı bekleyecek.Son yıllarda yaptığı altyapı atılımı ve yetiştirici kimliğiyle dikkat çeken Altınordu'nun bünyesinden çıkan A milli yıldızlardan Cengiz Ünder, İtalya'da Roma, Çağlar Söyüncü ise İngiltere'de Leicester City forması giyiyor. Altınordu'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'den açıklamalar:🗣▪"Fırsat bulursam Ahıska'ya gitmek isterim"▪"En güvendiğim özelliğim; oyun kurmak"▪"Hedefim Real Madrid'de oynamak" pic.twitter.com/KHlKb4Ak91— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2020

Ravil'in annesi Süreyya Tagir de futbolcu annesi olmanın zor olduğunu, maçlarını izlerken bazen sevinip bazen üzüldüğünü, sakatlanınca ise telaşlandığını aktardı.

Ravil Tagir için hedef Avrupa

Altınordu'da A takımın vazgeçilmezi olan genç defans oyuncusuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilirken, İzmir temsilcisinin Ravil'i Avrupa'ya göndermeyi planladığı kaydedildi. Altınordu, daha önce altyapısında yetişen Barış Alıcı ve Berke Özer'i transfer edip oynatmayarak başka kulüplere kiralık gönderen Fenerbahçe'ye bu kez oyuncu vermeye sıcak bakmıyor.

Kırmızı-lacivertlilerin Ravil için 3 milyon euro bonservis ücreti belirlediği kaydedildi. Ravil'in Avrupa'ya transferi gerçekleşse bile futbolcu yurt dışında oynamak için 18 yaşını doldurmayı bekleyecek.