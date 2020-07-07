PTT 1.LİG

Fenerbahçe, Galatasaray, Juventus, Inter ve Benfica'nın istediği Ravil Tagir Altınordu ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe ve Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Ravil Tagir sözleşme uzattı

TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olarak gösterilip adı birçok kulüple anılan Altınordulu genç stoper Ravil Tagir'in, 2021-2022 sezonuna kadar olan sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Bu sezon 1. Lig'de ilk maçına 16 yaşındayken çıkan ve 17 yaşına 6 Mayıs'ta giren savunma oyuncusu için son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleri Altınordu ile temasa geçmeye başladı. Ahıska Türkü olan Ravil'e Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Juventes ve İnter, Almanya'dan Borussia Dortmund'un ve Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Ravil Tagir bu sezon 31 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Ravil Tagir bu sezon 31 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Fotoğraf: Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Ravil Tagir’in ailesinin genç oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, Ravil'in kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'da olduğunu aktardı. Özkan'ın Ravil'i 12 yaşında sahiplenip bu noktaya kadar getirdiğini anlatan Tagir, şunları kaydetti:

"Onun hakkını ödeyemeyiz. Çocuk bizim olabilir ancak futbolcu Ravil, Altınordu Kulübünündür. Onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı başkan Özkan verir. Biz, alınacak her kararın arkasında dururuz. Bu nedenle sözleşmeyi hiç okumadan imzaladık."

Tagir, oğlunun Avrupa'da futbol oynamasını çok istediğini belirterek, "Para-pul her yerde kazanılır, transfer her zaman yapılır ama bunu sürdürmek için karaktere ihtiyaç var. Ravil’in Avrupa'da futbol oynamasını tabii ki çok isterim fakat tekrar ifade ediyorum ki bu konudaki karar bize değil kulübe aittir" ifadelerini kullandı.

Altınordu'da Ravil Tagir yurt dışına gidecek
Altınordu'da Ravil Tagir yurt dışına gidecek

Bu sezon 1'inci Lig'de ilk maçına 16 yaşındayken çıkan ve 17 yaşına 6 Mayıs'ta giren savunma oyuncusu için son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleri Altınordu ile temasa geçmeye başladı. Ahıska Türkü olan Ravil'e Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Juventes ve İnter, Almanya'dan ise Borussia Dortmund'un talip olduğu öğrenildi.Altınordu'da A takımın vazgeçilmezi olan genç defans oyuncusuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilirken, İzmir temsilcisinin Ravil'i Avrupa'ya göndermeyi planladığı kaydedildi. Altınordu, daha önce altyapısında yetişen Barış Alıcı ve Berke Özer'i transfer edip oynatmayarak başka kulüplere kiralık gönderen Fenerbahçe'ye bu kez oyuncu vermeye sıcak bakmıyor. Kırmızı-lacivertlilerin Ravil için 3 milyon euro bonservis ücreti belirlediği kaydedildi. Ravil'in Avrupa'ya transferi gerçekleşse bile futbolcu yurt dışında oynamak için 18 yaşını doldurmayı bekleyecek.Son yıllarda yaptığı altyapı atılımı ve yetiştirici kimliğiyle dikkat çeken Altınordu'nun bünyesinden çıkan A milli yıldızlardan Cengiz Ünder, İtalya'da Roma, Çağlar Söyüncü ise İngiltere'de Leicester City forması giyiyor. Altınordu&#39;da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir&#39;den açıklamalar:🗣▪&quot;Fırsat bulursam Ahıska&#39;ya gitmek isterim&quot;▪&quot;En güvendiğim özelliğim; oyun kurmak&quot;▪&quot;Hedefim Real Madrid&#39;de oynamak&quot; pic.twitter.com/KHlKb4Ak91&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2020

  • Ravil'in annesi Süreyya Tagir de futbolcu annesi olmanın zor olduğunu, maçlarını izlerken bazen sevinip bazen üzüldüğünü, sakatlanınca ise telaşlandığını aktardı.

Ravil Tagir için hedef Avrupa

Altınordu'da A takımın vazgeçilmezi olan genç defans oyuncusuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilirken, İzmir temsilcisinin Ravil'i Avrupa'ya göndermeyi planladığı kaydedildi. Altınordu, daha önce altyapısında yetişen Barış Alıcı ve Berke Özer'i transfer edip oynatmayarak başka kulüplere kiralık gönderen Fenerbahçe'ye bu kez oyuncu vermeye sıcak bakmıyor.

Kırmızı-lacivertlilerin Ravil için 3 milyon euro bonservis ücreti belirlediği kaydedildi. Ravil'in Avrupa'ya transferi gerçekleşse bile futbolcu yurt dışında oynamak için 18 yaşını doldurmayı bekleyecek.

Altınordu'nun yeni yıldız adayı Ravil Tagir'in hedefi Real Madrid'de oynamak
AA

Altınordu'nun yeni yıldız adayı Ravil Tagir'in hedefi Real Madrid'de oynamak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken isimlerden olan 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir, hedefinin Real Madrid forması giymek olduğunu söyledi. Ahıska Türkü olan ve 1944'teki sürgünde Kazakistan'a göç etmek zorunda bırakılan bir ailenin üyesi olan Ravil, 'Ahıska'da bir sürgün olmuş ve Ahıska Türkleri dağılmış, bizim ailemiz de Kazakistan'a gitmiş ve ben de orada doğdum. 7 yıl orada yaşadım. 2010'da Türkiye'ye geldim. Fırsat bulursam Ahıska'ya gitmek isterim.' ifadelerini kullandı.

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