Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6. dakikada Moses (P), 17. dakikada Muriqi, 24. dakikada Emre Belözoğlu (P), 74. dakikada Dirar ve 88. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kazandı.

Fenerbahçe 123 hafta sonra lider

Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler 2015-2016 sezonunda Vitor Pereira döneminde son kez 10. haftada liderlik koltuğuna oturmuş ve sonraki hafta liderliği kaybetmişti.

5. dakikada Emre’nin pasını alan Kruse, ceza alanı içinde Tosça’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak, takımını öne geçirdi. 1-0

12. dakikada Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı. Topu ceza alanı içinde alan Emre, Chibsah’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.

13. dakikada beyaz noktaya gelen Moses’in cılız vuruşunu Günay kurtardı.

17. dakikada Emre’nin savunma arkasına attığı pası alan Vedat Muriqi, rakibini ekarte ederek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

21. dakikada sağ taraftan Moses’in açtığı top Morias’ın eline çarptı. VAR’a giden Arda Kardeşler, üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi.

24. dakikada topun başına gelen Emre Belözoğlu, meşin yuvarlarğı sol köşeden ağlara bıraktı. 3-0

25.dakikada Tetteh’in pasında topla buluşan Pawlowski’nin, rakibini geçip çaprazdan yaptığı vuruş, direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada Dirar’ın ortasında Günay’ın müdahale ettiği topu Vedat Muriqi tamamladı. Ancak top Kana-Bıyık’tan döndü.

Melih Şendil'e tepkiler dinmedi Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. İlk 23 dakika itibariyle sarı-lacivertliler 3 penaltı vuruşu kazandı.Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin spikeri Melih Şendil'in gol anonsunda '2019-2020 sezonu gol kralı ilk haftadan başladı mesaiye' söylemi taraftarlar tepkisini çekti.Hatasını düzeltirken hata yaptıSüper Lig'de 2019-2020 sezonu gol kralı Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne olurken, Melih Şendil hatasını düzeltmek için 2018-2019 sezonu gol kralı olarak yorumladı. Fakat Muriqi'nin gol krallığı bulunmuyor.Sosyal medyada Melih Şendil'e gelen tepkilerden bazıları:İnanılmaz. Melih Şendil, Vedat'ın golünden sonra 2019-2020 sezonu gol kralı mesaiye başladı dedi. FB TV olarak değiştirin adınızı— Kerem (@KeremDemir_) August 19, 2019

70. dakikada Dirar’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Murqi’nin şutunu Gazişehir savunması kornere gönderdi.

75. dakikada Kruse’nin ara pasında ceza alanı içine giren Moses’in içeri çevirdiği topla buluşan Dirar, takımın 4. golünü kaydetti. 4-0

78. dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi az farkla auta çıktı.

85. dakikada Tolga Ciğerci, uzaktan kaleyi yokladı. Muriqi dönen topu tamamlamak istedi ancak Günay, geçit vermedi.

88. dakikada Kruse’nin savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Ferdi, sol çapraza sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 5-0

90. dakikada Kruse’nin pasını alan Dirar’ın sol köşeden çektiği şut Gazişehir savunmasına çarparak direkten döndü.

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-0 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Kruse, Rodrigues, Muric

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Olkowski, Chibsah, Jefferson, Morais, Tetteh, Kayode, Pawlowski