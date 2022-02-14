Spor Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde
Fenerbahçe bu sezon ligde 25 maça çıktı 11 galibiyet 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı

Süper Lig’in 25. haftası itibariyle Fenerbahçe geçtiğimiz senenin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
Gollerde geride kaldı

Süper Lig’de 25 haftada 38 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise 25 haftada 47 gol atarken, 26 gol yedi.
Sıralamada düşüşte

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda ligde 25. haftalar itibarıyla 51 puanla 3. sırada yer alıyordu. Galatasaray 51 puan 30 averaj ile lider, Beşiktaş 51 puan 27 averaj ile ikinci sırada yer alırken sarı-lacivertliler aynı puanla 21 averajla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda ise 40 puanla 6. sırada yer alırken lider Trabzonspor ile arasında 20 puan farkı bulunuyor.
Kupada erken elendi

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Başakşehir’e uzatmalarda 2-1 yenilerek elenirken, bu sezon ise son 16 turunda Kayserispor’a 1-0 mağlup olarak geçtiğimiz sezona göre kupaya da erken veda etti.


Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den yeni talepleri belli oldu
SPOR
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den yeni talepleri belli oldu

Fenerbahçeli eski yıldızdan, Szalai ve Kim Min-Jae yorumu: İyi stoper değiller
SPOR
Fenerbahçeli eski yıldızdan, Szalai ve Kim Min-Jae yorumu: İyi stoper değiller
180 bin dolara satan var

180 bin dolara satan var

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.
Uzmanlardan uyarı

Uzmanlardan uyarı

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

Üç il ve 758 ilçeden daha büyük.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.