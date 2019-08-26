Fenerbahçe Gustavo'da sona yaklaşıyor

Süper Lig'e ikide iki yaparak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sar-lacivertliler Luiz Gustavo konusunda Marsilya ile ortak bir zemin arıyor.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo. Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Marsilya ile de bonservis konusunda ortak bir nokta bulmaya çalışıyor.
Yahoo Sport'ta yer alan habere göre, Fransız ekibiyle görüşen Gustavo takımdan ayrılma kararından vazgeçmedi. Buna karşılık olarak da Marsilya, Luiz Gustavo için 6 milyon euro bonservis + 2 milyon euro da bonus istiyor.
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul edebileceğine de yer verildi. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
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