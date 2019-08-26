Fenerbahçe Gustavo'da sona yaklaşıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo. Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Marsilya ile de bonservis konusunda ortak bir nokta bulmaya çalışıyor.

Yahoo Sport'ta yer alan habere göre, Fransız ekibiyle görüşen Gustavo takımdan ayrılma kararından vazgeçmedi. Buna karşılık olarak da Marsilya, Luiz Gustavo için 6 milyon euro bonservis + 2 milyon euro da bonus istiyor.

Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Nice ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Luiz Gustavo hakkında da konuşan Boas, oyuncu satmadan transfer yapamayacaklarını ifade etti.Luiz Gustavo'ya güvendiğini söyleyen Andre Villas Boas, "Gustavo, çok iyi ve profesyonel bir futbolcu. Hakkında çıkan söylentiler onun maç hazırlığını etkilemez. Transfer sezonunun sonuna kadar kendisine güveniyoruz. Onunla bir problemimiz olmaz. Yeni bir gelişme yok. Öte yandan bana kulüpten iletilen bilgi, yeteri kadar paramız olmadığı yönünde. Dolayısıyla oyuncu alabilmek için önce satış yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.Gustavo, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 karşılaşmada 4 gol kaydetti.Luiz Gustavo, 5.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. (La Provence) pic.twitter.com/ngo9OGTrxQ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 24, 2019