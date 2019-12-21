Fenerbahçe için derbi kırılma noktası

Süper Lig’de zirve yarışından uzaklaşan ve lider Sivasspor’un 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe yarın Kadıköy’de karşılaşacağı Beşiktaş derbisini kazanarak öz güven kazanmak ve yükselişe geçmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımda gözler Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Hem teknik direktör Ersun Yanal hem de oyuncuların tek hedefi Beşiktaş derbisini kazanmak. Aksi takdirde sarı-lacivertli takımdaki kaos derinleşecek, şampiyonluk yarışında ümitler azalacak ve takımda kaybolmaya yüz tutan öz güven daha dibe vuracak. Derbide alınacak kötü bir sonuçta teknik direktör Ersun Yanal’a duyulan güven iyice sarsılacak ve 58 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılması gündeme gelecek. Kısacası Fenerbahçe için kırılma noktası Beşiktaş derbisi olacak.

Yarın oynanacak derbi karşılaşması sonucuna göre yönetimin yol haritası yeniden şekillenecek. Fenerbahçe yönetimi derbide olası kötü bir sonuç durumunda radikal kararlar alacak. Beşiktaş karşısında puan kaybı yaşanması halinde futbolculara ağır para cezalarının gündeme gelebileceği, kadro dışı kararlarının da olabileceği öğrenildi.

Yanal'ın derbi karnesi zayıf

Teknik direktör Ersun Yanal’ın Fenerbahçe ile Beşiktaş’a karşı derbi galibiyeti bulunmuyor. 58 yaşındaki çalıştırıcı sarı-lacivertli takımın başında 5 Beşiktaş derbisine çıktı. Yanal’ın Beşiktaş’a karşı Fenerbahçe’nin başında derbi galibiyeti bulunmazken, bu maçlarda 4 beraberlik alırken, 1 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde ise Beşiktaş’a karşı 30 maçta mücadele etti. Ersun Yanal’ın çalıştırdığı takımlar sadece 3 galibiyet alabildi. (Denizlispor, Ankaragücü ve Manisaspor). Ersun Yanal’ın ligde son Beşiktaş galibiyeti 6 Ağustos 2006’da Manisaspor’un başındayken aldı. Resmi maçlarda ise 35 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.