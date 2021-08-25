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Fenerbahçe için kritik tarih: 2 Eylül

Transfer çalışmalarında devam eden Fenerbahçe'de kritik tarih 2 Eylül. Sarı-lacivertli takım transferleri Avrupa listesine yazabilmesi için 2 Eylül tarihine kadar transferleri bitirmek zorunda..

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe için kritik tarih: 2 Eylül
Fenerbahçe'de transfer görüşmelerini başkan Ali Koç yönetiyor.

Forvet, sol kanat ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe için zaman daralıyor. Sarı-lacivertli ekip yeni transferleri Avrupa listesine yazabilmesi için 2 Eylül tarihine kadar transferleri bitirmek zorunda.

9 günlük bir süre var

Yönetimin önünde 9 gün var. Fenerbahçe’de 9 günlük süreçte transfer oldukça hareketli geçecek. Yönetim de yeni transferleri Avrupa Ligi listesine yazabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

  • Yönetimin bu süreçte forvet, orta saha ve sol kanat transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

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