​Fenerbahçe için kritik tarih: 2 Eylül

Forvet, sol kanat ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe için zaman daralıyor. Sarı-lacivertli ekip yeni transferleri Avrupa listesine yazabilmesi için 2 Eylül tarihine kadar transferleri bitirmek zorunda.

9 günlük bir süre var

Yönetimin önünde 9 gün var. Fenerbahçe’de 9 günlük süreçte transfer oldukça hareketli geçecek. Yönetim de yeni transferleri Avrupa Ligi listesine yazabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Yönetimin bu süreçte forvet, orta saha ve sol kanat transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

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