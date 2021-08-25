​Fenerbahçe için kritik tarih: 2 Eylül

Forvet, sol kanat ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe için zaman daralıyor. Sarı-lacivertli ekip yeni transferleri Avrupa listesine yazabilmesi için 2 Eylül tarihine kadar transferleri bitirmek zorunda.
9 günlük bir süre var
Yönetimin önünde 9 gün var. Fenerbahçe’de 9 günlük süreçte transfer oldukça hareketli geçecek. Yönetim de yeni transferleri Avrupa Ligi listesine yazabilmek için yoğun çaba gösteriyor.
- Yönetimin bu süreçte forvet, orta saha ve sol kanat transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.
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2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor’a transfer olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/uMLEU3vfDU
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