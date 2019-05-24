Fenerbahçe için men tehlikesi

UEFA, Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için Fenerbahçe’nin bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin Avrupa'dan men edilme riski bulunuyor.
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UEFA, Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için Fenerbahçe’nin bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin Avrupa'dan men edilme riski bulunuyor.
UEFA, Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için Fenerbahçe’nin bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin Avrupa'dan men edilme riski bulunuyor.
Detaylar geliyor...
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