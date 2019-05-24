SÜPER LİG

Fenerbahçe için men tehlikesi

UEFA, Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için Fenerbahçe’nin bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin Avrupa'dan men edilme riski bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA

UEFA

UEFA, Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için Fenerbahçe’nin bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin Avrupa'dan men edilme riski bulunuyor.

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