Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti
Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti
Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymesi beklenen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivassporlu taraftarlara veda etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sivassporlu taraftarlara veda etti.
Mert Hakan Yandaş yaptığı paylaşımda, "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerini kullandı.
"Fenerbahçe'ye gidecek"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gideceğini açıkladı. Çalımbay, "Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih Aksoy gidiyor. Bu futbolcular Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidiyor. Mutlu oluyoruz, inşallah orada da çok başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.
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