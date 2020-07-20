Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti​

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sivassporlu taraftarlara veda etti.

Mert Hakan Yandaş yaptığı paylaşımda, "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye gidecek"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gideceğini açıkladı. Çalımbay, "Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih Aksoy gidiyor. Bu futbolcular Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidiyor. Mutlu oluyoruz, inşallah orada da çok başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın yeni takımları resmen açıklandı Süper Lig'in flaş ekibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'dan, transferi merak edilen futbolcularla ilgili önemli bir açıklama geldi. CBC Sport'a konuşan deneyimli teknik adam; Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye, Emre Kılınç'ın Galatasaray'a ve kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un Beşiktaş'a gideceğini söyledi."Büyük takımlara gitmeleri gayet normal"Rıza Çalımbay, "Oyuncularımız başarılı oldukları zaman iyi takımlara, büyük takımlara gitmeleri gayet normal. Ben seviniyorum öyle şeyler olduğu zaman, çok da memnun oluyorum. Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih gidiyor. Bu futbolcular Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidiyorlar. Biz mutlu oluyoruz, inşallah orada da çok başarılı olurlar" dedi.Mert Hakan Yandaş10 numara ve 8 numara bölgesinde forma giyen 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 6 gol atarken, 3 de asist kaydetti.Emre KılınçHer iki kanatın dışında 10 numara bölgesinde de görev yapabilen 25 yaşındaki Emre Kılınç, bu sezon ligde takımına 8 gol 5 asistlik katkı sağladı.Fatih AksoyBonservisi Beşiktaş'ta olan ve kiralık olarak Sivasspor forması giyen Fatih Aksoy, kırmızı-beyazlı formayla bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 2 asist kaydetti.



