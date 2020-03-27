Fenerbahçe ile Başakşehir aynı futbolcuyu istiyor

Göztepe'de geride kalan 26 haftada sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve kanat Halil Akbunar için teklifler yağdığı öğrenildi. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla görev yapan Alpaslan'ı Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in istediği vurgulanırken, Halil'in de peşine Alman kulüpleri düştü.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda 26 lig maçının tamamında forma giyen Halil Akbunar için Freiburg ve Köln'ün devrede olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin devre arasında da Alpaslan'ı transfer etmek için çaba sarf ettiği ancak yönetimin deneyimli oyuncuyu bırakmadığı ortaya çıktı.