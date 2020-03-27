SÜPER LİG

Fenerbahçe ile Başakşehir aynı futbolcuyu istiyor

Göztepe'de bu sezon performanslarıyla ön plana çıkan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'a yeni sezon için talipler çıkmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Alparslan Öztürk, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 3 gol attı.

Alparslan Öztürk, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 3 gol attı.

Göztepe'de geride kalan 26 haftada sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve kanat Halil Akbunar için teklifler yağdığı öğrenildi. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla görev yapan Alpaslan'ı Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in istediği vurgulanırken, Halil'in de peşine Alman kulüpleri düştü.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda 26 lig maçının tamamında forma giyen Halil Akbunar için Freiburg ve Köln'ün devrede olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin devre arasında da Alpaslan'ı transfer etmek için çaba sarf ettiği ancak yönetimin deneyimli oyuncuyu bırakmadığı ortaya çıktı.

  • Göztepe'de 18 maça çıkıp 3 kez ağları havalandıran Alpaslan'ın 1 sezon daha mukavelesi bulunurken, Halil'in ise İzmir ekibi ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Halil Akbunar, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 5 gol atarken, 2 de asist kaydetti.
Halil Akbunar, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 5 gol atarken, 2 de asist kaydetti.

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