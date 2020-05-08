SÜPER LİG

Fenerbahçe ilk transferini yaptı: 5 yıllık imza

Sarı-lacivertli kulüp, Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Yüksek, bu sezon çıktığı 27 maçta 8 gol atarken bir de asist kaydetti.

İsmail Yüksek, bu sezon çıktığı 27 maçta 8 gol atarken bir de asist kaydetti.

Fenerbahçe, Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.
  • Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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