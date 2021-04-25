Fenerbahçe-Kasımpaşa (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve bu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.
- Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaya 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde çıkacak. Deplasmandaki son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Kasımpaşa ise 37 puanla düşme tehlikesini ensesinde hissediyor.
Fenerbahçe'nin 11'i;
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia
Kasımpaşa'nın 11'i;
- Ramazan; Hadergjonaj, Derrick, Brecka, Haddadi; Sadiku, Bistrovic; Koomson, Hajradinovic, Varga; Thelin