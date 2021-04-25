Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan an: Penaltı ve kırmızı kart itirazı

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ikinci yarısında konuk ekibin golcü futbolcusu Thelin'in yerde kaldığı pozisyonda Kasımpaşalılar penaltı bekledi.
54. dakikadaki pozisyonda Fırat Aydınus 'devam' kararı verirken Thelin, Szalai'nin kendisini düşürdüğünü ve pozisyonun izlenmesi gerektiğini ifade etti ve itirazlarda bulundu.
- Pozisyonla ilgili VAR uyarısı gelmezken eski hakem Abdullah Yılmaz sosyal medya hesabından pozisyonun penaltı olması gerektiğini belirtti.
Fenerbahce Kasımpaşa
FIRAT Aydınus
🗨Szala inin Thelin e
Müdahalesi,
Çok Açık PENALTI..#FBvKAS
Fenerbahce Kasımpaşa