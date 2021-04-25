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Spor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan an Penaltı ve kırmızı kart itirazı
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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan an: Penaltı ve kırmızı kart itirazı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadelenin ikinci yarısına Thelin'in yerde kaldığı pozisyon büyük tartışma çıkardı. Bunun sebebi golcü futbolcunun penaltı beklemesi ve penaltı kararıyla birlikte Szalai'nin kırmızı kart görebilme ihtimaliydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan an: Penaltı ve kırmızı kart itirazı
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ikinci yarısında konuk ekibin golcü futbolcusu Thelin'in yerde kaldığı pozisyonda Kasımpaşalılar penaltı bekledi.

54. dakikadaki pozisyonda Fırat Aydınus 'devam' kararı verirken Thelin, Szalai'nin kendisini düşürdüğünü ve pozisyonun izlenmesi gerektiğini ifade etti ve itirazlarda bulundu.

  • Pozisyonla ilgili VAR uyarısı gelmezken eski hakem Abdullah Yılmaz sosyal medya hesabından pozisyonun penaltı olması gerektiğini belirtti.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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